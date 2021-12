Agradece AMLO respuesta tras su informe

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo agradecido por el respaldo de sus simpatizantes que atendieron su llamado al Zócalo donde dio su informe de tres años de gobierno.

“Muchas gracias de todo corazón, dijo el mandatario

Recordó que ya tenía mucho tiempo sin estar en la principal plaza del país, además mostró una fotografía en donde se observa la plancha completamente llena y la leyenda “¡Gracias!”.

“Muchas gracias de todo corazón, ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo”, dijo.

Añadió que desde muy temprano vio a través de una ventana que ya había gente esperando.

“Amor con amor se paga, estoy muy satisfecho, muy contento”, dijo.

Resaltó que respeta a los que no están a favor de su gobierno.

«Agradecerle mucho, mucho su respaldo los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo democrático, Zócalo de la Ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir», dijo el presidente.

