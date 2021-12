Agradece AMLO facilidades del gobierno de Israel para extradición de Tomás Zerón

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las facilidades dadas por el gobierno de Israel para lograr la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Fue muy sensible el Gobierno de Israel a la petición porque estamos hablando de violación de derechos humanos, de tortura, entonces me mandaron a decir, me escribieron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros”.

Recordó que envió una carta pidiéndole a las autoridades de ese país que “ayudaran porque esta persona, o quienes lo defendían o defienden, sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se le protegía allá”.

Cabe señalar que Tomás Zerón es acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.

México anunció desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

