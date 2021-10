Afirma AMLO que no hay muertos en enfrentamiento de Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores esperan una tragedia en su administración, y negó rotundamente que, en medio del conflicto obrero-patronal que existe en Dos Bocas, un trabajador haya muerto; por lo que mencionó que un medio es el que lo informó.

Al mencionar que son tiempos de “zopilotes”, dijo que inclusive ex presidentes se han manifestado de manera negativa.

“Y están pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal, son tiempos de zopilotes, hasta el ex presidente Calderón, no sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia de la naturaleza terminando en septiembre no me vuelven a ver ni el pelo”.

“Creo que hasta Fox sacó también su mensaje, a ver si lo encuentran. Jesús Ortega del PRD, todos ellos… bueno, pero así están las cosas. Pero sí es muy importante el plan de la modernización de las turbinas y de todos los equipos. Fíjense Fox, ‘Un gobierno represor queda al desnudo -ríe- con un muerto y varios heridos en su cuenta. Escondieron el cadáver y desaparecieron a la Guardia Nacional. Magazos”, dijo el mandatario.

Recordó a los ex presidentes que ellos ya tuvieron su tiempo para gobernar.

“Porque no se puede, ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir, como va uno a estar donde seguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso que no ganó y bueno ya terminó su Gobierno, ya, gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no, demasiado apego al poder, mucha ambición”.

El presidente negó que las termoeléctricas contaminan, y recordó que están por remodelarlas.

