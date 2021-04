Afirma AMLO  que habrá inconformidad del INE y del Tribunal por nuevos candidatos de Morena para Michoacán y Guerrero

El mandatario reiteró su postura de que ambas instituciones “tienen como misión impedir que haya democracia”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó, en un tono burlesco, que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral también se mostrarán inconformes cuando Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presente sus nuevas candidaturas para Guerrero y Michoacán.

“Tú me preguntas: ¿Y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán? Pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador.”, sentenció.

En ese sentido, el mandatario reiteró su postura de que ambos órganos “no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia” y los señaló de actuar en favor de grupos de intereses políticos y económicos creados.

Además, volvió a señalar dichas resoluciones como procesos en donde se cometieron “evidentes violaciones” y con presencia de influyentismo.

“El INE decide sancionar quitándoles el registro a estos dos candidatos. El partido se inconforma y va al tribunal. En el Tribunal resuelven que es un exceso quitarles el registro y que debe haber cualquier sanción, pero no quitarles su derecho a participar. (…) Se va de nuevo al INE y dicen: ‘No es excesivo, al contrario, le falta más.’ Y le agregan que solo no comprobaron los 12 y 19 mil pesos, le agregan dolo.

Osea que la acusasión la hacen más grande todavía contradiciendo la resolución inicial del Tribunal que se supone está por encima del consejo. Regresa al Tribunal el expediente y el Tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió el INE. Renuncia a su sentencia original. (…) Suena a influyentismo.”, relató.

Por ello, López Obrador remarcó que todo forma parte de un acto de provocación. Sin embargo, al igual que en su conferencia de ayer miércoles, exhortó a no caer en la provocación, evadir el acoso, “seguir luchando y no rendirse”.

Finalmente, se mostró confiado respecto al papel que la ciudadanía tomará para los próximos comicios del 6 de junio: “A la gente no le gustan estas cosas (…) que se descalifique a quien va a participar”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir