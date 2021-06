Afirma AMLO que, con estrategias de politiquería sobre tragedia de L12, envenenaron a la gente para obtener voto

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de una estrategia de politiquería detrás de la tragedia en Línea 12, con el uso de la prensa, y dijo que en la guerra sucia fue para envenenar a ciudadanos, para que votaran por la oposición.

“La gente no supo por quién voto, fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia”, dijo en su conferencia mañanera.

Al hablar sobre el tema del dictamen de la Línea 12, dijo que hay un movimiento para afectar a la 4° Transformación.

“Entonces, hay desde luego una estrategia de politiquería, se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos en las elecciones, hubo guerra sucia, llamadas telefónicas y todos los medios”.

En este sentido pidió revisar las publicaciones del periódico El Financiero, que aunque él no las vio “son predecibles”.

Pero señaló que fue así “el comportamiento general” de los medios de información“ con honrosas excepciones; en el caso del New York Times manejaron la responsabilidad de Marcelo (Ebrard, queriendo enfrentarlo con Claudia (Sheinbaum), muy sensacionalista, poco profesional y poco ético; y no por que sea el New York Times ya son infalibles, no”.

El mandatario dijo que este tema a nivel mundial, con crisis en los medios.

“Hay una crisis mundial de medios de información por falta de ética, fala de credibilidad y de imparcialidad, están muy cercanos al poder y muy lejos de los ciudadanos, el pueblo y la gente”, puntualizó en su conferencia desde Palacio Nacional.

