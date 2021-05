Aerolíneas europeas evitan espacio aéreo bielorruso tras detención de periodista

Aerolíneas británicas recibieron la instrucción del gobierno de su país de evitar el espacio aéreo de Bielorrusia y de suspender el permiso de vuelo de la compañía Belavia, un día después de que Minsk desviara un vuelo para detener a un opositor. Varias aerolíneas europeas anunciaron también un cambio de ruta para evitar pasar sobre el espacio aéreo bielorruso.

«Tras el desvío forzoso de un avión de Ryanair a Minsk ayer, he pedido a la autoridad de aviación civil que solicite a las aerolíneas evitar el espacio aéreo bielorruso para mantener la seguridad de los pasajeros», anunció el ministro británico de Transportes, Grant Shapps, en Twitter.

«También he suspendido el permiso de operación de Belavia», agregó.

La fiscalía lituana anunció la apertura de una investigación criminal por el desvío del avión que tenía como destino Vilna, un incidente que calificó de “secuestro” y al que se suma la desaparición ilegal de personas.

La aerolínea letona Air Baltic precisó que sus vuelos desde Riga a la ciudad ucraniana de Odessa y a la capital georgiana, Tiflis, sobrevolarán Polonia y Rusia, respectivamente, para evitar Bielorrusia.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

