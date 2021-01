Advierten trabajadores sindicalizados Posible paro en el STC-Metro por falta servicio médico

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

“La irresponsabilidad, prepotencia y deshumanización de la jefa de gobierno y la directora del sistema, Claudia Sheinbaum Pardo y Florencia Serranía, no tiene límites y en el pico de la pandemia del Coronavirus nos han dejado sin servicio médico, por lo que en caso de no reanudar la prestación realizaremos paros”, sentenciaron trabajadores sindicalizados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes sostienen que la opacidad de las servidoras públicas no tiene límite.

Mediante oficio firmado por el líder del sindicato, Fernando Espino Arévalo, los trabajadores puntualizan:

“Los directivos del Sistema de Transporte Colectivo se han negado a cumplir y respetar los derechos de nuestro gremio, dejando de ejercer los recursos económicos destinados para el cumplimiento de sus obligaciones patronales, omitiendo el pago a los prestadores de los servicios que se brindan a los trabajadores, como son: Atención Médica y Hospitalaria; Servicio de Comedores; Suministro de Medicamentos y Ropa de Trabajo, con los cuales,

según tenemos conocimiento tienen adeudos desde el año 2019”.

Destacaron que los prestadores de servicios de salud que brindan atención vital para los empleados y sus derechohabientes, entre ellos el sanatorio Durango y los Institutos Nacionales de Salud contratados por el STC se niegan a continuar prestando atención debido a que no se ha cumplido con el pago correspondiente.

En el documento se precisa que la administración del Metro envía a los trabajadores y a sus derechohabientes a clínicas de dudosa calidad profesional e higiene y, además, en no pocos casos, casos los obligan a realizar el pago de los servicios hospitalarios recibidos, con la promesa de hacerles el reembolso al presentar las facturas correspondientes, gastos que en muchos casos el trabajador no puede erogar exponiendo la salud y la vida del enfermo.

“Frente a estos acontecimientos, la directiva de nuestro Sindicato y los Órganos de Gobierno Sindical, hemos actuado con responsabilidad y cautela en estos tiempos de contingencia, para no afectar el servicio de transporte que brindamos a la población, sin embargo ante la negativa del patrón Sistema de Transporte Colectivo, de presentarnos propuestas de Hospitales que nos brinden servicios de igual o mejor calidad a los que teníamos, nos están obligando a decidir acciones de lucha en defensa de los derechos de nuestro gremio”, se concluyó.