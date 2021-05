Advierte Lorenzo Córdova que dejará presidencia del INE cuando lo digan las normas

El consejero presidente del INE aseguró que el Instituto no está en contra de nadie ni a favor de nadie, salvo de la sociedad mexicana

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que dejará el órgano electoral cuando lo digan las normas y no cuando alguien, como políticos que están en campaña, quiera.

Al ser cuestionado si no se iría de su puesto en el INE antes de 2023, Lorenzo Córdova fue contundente:

“Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente, si eso fuera me hubiera ido desde hace mucho tiempo”, enfatizó.

“¿Porque lo pide un actor político que está en campaña? Yo voy a hacer lo que sea producto de los consensos, o voy a hacer lo que siempre he hecho, y siempre voy a hacer lo que diga la Ley”, reiteró.

Sin decir un nombre en específico, Córdova Vianello destacó que si se cancelaron algunas candidaturas es porque así lo dice la Ley.

“Si quitamos registros es porque lo dice la Ley, si establecimos límites en la sobrerrepresentación es porque lo dice la Constitución. Cambien la ley, cambien la Constitución y vamos a aplicar lo que se diga”, apuntó.

“El mejor ejemplo de que estos discursos son de actores políticos que están en campaña y tienen la mira chueca, porque no distinguen. Creen que el INE está en la boleta, y no está, es el hecho de que lo que se nos dice es que nos acusan de ciertas decisiones que no tomamos ni yo ni compañero Murayama, las tomó un órgano colegiado y todas las tomamos por mayorías de votos. Creo que están equivocando el discurso”, aseveró.

