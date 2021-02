Advierte López-Gatell que cambio en color del semáforo no significa que se acaba la pandemia

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, reiteró que, pese al retroceso en el color dentro del semáforo del covid-19 en varias entidades del país:

“Aún no se ha acabado la pandemia”, y pidió mantener las mismas medidas sanitarias para evitar una mayor propagación. “Es un llamado importante que tengan presente que cambie el color del semáforo para todas las entidades federativas de mayor a menor intensidad es importante no desbocarnos, no a relajar las medidas de prevención”, añadió López-Gatell.

El subsecretario reiteró que aún no hay fin de la pandemia para “Salir masivamente de casa, de dejar usar el cubrebocas” y otras medidas sanitarias que sean impuestas por las autoridades. Añadió que en el caso de Chiapas, que regresó a color verde dentro del semáforo del covid-19, existe “un riesgo en el mínimo grado, por no quiere decir que se acabó (la pandemia)”.

“Que se mantenga disciplina en la sociedad, en cada una de las personas, que consiste en evitar exposición en la medida de lo posible, donde no es posible la distancia. Es importante conservar las medidas de apoyo y sólo se terminará cuando ya acabe la epidemia”, añadió López-Gatell.