Advierte AMLO que se va si mayoría vota en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque no participe el 40 % de la población, como se requiere en la consulta de revocación de mandato para hacer vinculantes los resultados, él dejará el cargo si la mayoría así lo pide.

Resaltó que dicho porcentaje debe bajarse a un 30 para dar la facilidad a la consulta que se tomen en cuenta sus resultados.

“Debe participar el 40% y si la mayoría dice que se debe ir el presiente, se debe ir. Pero si no se llega al 40% no tiene carácter vinculatorio, aunque se diga que se vaya el presidente, si el presidente dice, no me voy, no se iría porque no se llegó al 40% de los ciudadanos. En mi caso aunque no se llegue, porque es mi compromiso, y hay que bajar eso, o al 40, sino en el 30% dar todas las facilidades. En mi caso aunque no llegue al 40 y pierdo, es decir si la gente dice que se vaya, me voy”. Indicó

Su decisión la explicó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo, y menos cuando se está llevando una transformación”, mencionó.

