Advierte AMLO que habrá más quejas contra jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá más quejas contra jueces, luego de enviar una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para solicitarle investigar la entrega de un amparo a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.

En su conferencia mañanera aclaró que esas quejas no significan una intromisión del Poder Ejecutivo al Judicial.

«Y claro que no es intromisión al Poder Judicial. Somos muy respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables; ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable», resaltó.

En este sentido agradeció la respuesta del ministro presidente a su misiva enviada este lunes para investigar sobre el amparo otorgado a dicha reforma.

«Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al Ministro Arturo Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto”.

«Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos», comentó.

López Obrador, en su conferencia mañanera, dijo que la respuesta de Arturo Zaldivar también será un llamado de atención a los juzgadores y su actuar irregular.

«Pero, sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque sí se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda. Pero, también es llamar la atención sobre estas actuaciones, que además resultan atípicas, como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión».

Añadió que antes el Poder Judicial era un «castillo de la pureza» y que ahora los jueces ya no deben ser intocables. «Antes, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro, pero eso ya se acabó», indicó.

