Advierte  AMLO no ser culpable de inundación en Tula

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, comentó en su conferencia que él es responsable de la inundación en Tula, Hidalgo que llegó al Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, y cobró la vida de 14 pacientes, pero dejó claro que no por ello es culpable de la tragedia del pasado 6 de septiembre.

“Sí, claro. Soy responsable, aunque no soy culpable”, dijo en su conferencia mañanera a pregunta expresa.

El mandatario afirmó que en el documento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la causa principal de las inundaciones fueron las fuertes precipitaciones pluviales.

“Yo pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió», puntualizó este lunes.

«No son especulaciones, es una investigación que se hizo”, mencionó.

Resaltó que se está dando atención a las víctimas del suceso y a sus familiares, y exhortó a castigar a los culpables. .

“Si la autoridad considera de que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar. Nosotros no protegemos a nadie. Como decía un Secretario de Gobernación antes: ‘La ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano’”, dijo.

Ello fue en referencia a que no se dio ayuda a dicho hospital pese a los llamados de auxilio y de que nadie advirtiera que el río Tula podía desbordarse, el 6 de septiembre.

