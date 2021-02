Advierte AMLO a migrantes que aún no serán regularizados en E.U.

Los migrantes centroamericanos que pretenden cruzar la frontera de México y Estados Unidos deben saber que las deportaciones de aquel país continúan, “tiene que haber un cambio de actitud”, y que la política de regularización anunciada por Joe Biden tardará en aplicarse, expuso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al iniciar su conferencia de prensa matutina describió con amplitud que su administración está comprometida con la salvaguarda de los migrantes y el respeto a los derechos humanos.

Argumentó que el modelo de desarrollo para reconstruir el abandono de la región del sureste mexicano y de Centroamérica debe sustentarse con el apoyo -mediante presupuesto y programas- a esas regiones. Se trata dijo que ir construyendo cortinas de desarrollo que provean de empleos y condiciones dignas y justas a la población.

El tabasqueño endureció el tono a rechazar el Plan Mérida, no se quieren acuerdos militares -dijo, se requiere programas de inversión.

Al responder a otra asistente a sus conferencias, que ocupó el micrófono casi 50 minutos, el mandatario también dijo que una vez que el gobierno de Estados Unidos reconoció que incumplió en la obligación de proveer de información a México en el caso del general Salvador Cienfuegos, y con esto se reveló que el proceso fue construido artificialmente por las agencias de investigación de ese país, las fiscalías de ambas naciones llegaron a un acuerdo para concluir el procedimiento.

Al iniciar la rueda de prensa de hoy dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles es el más grande que se está construyendo en el mundo, el más grandes, con estándares de calidad de primer orden, a pesar de la pandemia se ha seguido trabajando. Han demostrados los ingenieros militares son unas profesionales, hacer los trabajados con calidad, y manejar el presupuesto con honestidad. Nos estamos ahorrando 225 mil millones de pesos, si se compara con el de la pasada administración que iba a costar 300 mil millones, repuso.

Al tocar el tema del general Cienfuegos se manifestó respetuoso de las acciones y normas de ese país, no obstante, su gobierno no aceptará actos donde se tuerza el acuerdo.

“En el caso del general Cienfuegos cuando pedimos información, que debieron de conformidad con los acuerdos, informarnos, y no lo hicieron, cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que nos habían informados. Antes se esgrimía se argumentaba, de que el gobierno de México protegía a los delincuentes, y que por eso no se informaba, y se daba por un hecho de que los infalibles eran los de afuera, nosotros no aceptamos eso.

El gobierno de EU actuó bien reconoció que estaba mal el procedimiento, y le solicitamos qué nos enviaran la información, cuando nos envían el expediente y lo revisamos nos damos cuenta de que no había elementos de prueba de que no era una investigación seria de que había fabricado el expediente, o el delito por el que se le quería juzgar al general”.

Del grave fenómeno migratorio de personas de otras naciones, que se observa en México, refirió su preocupación: “La protección de los derechos humanos. Ternemos que cuidarlos, si entran y se dispersan no tenemos vigilancia, protección, y corren peligro y caen en manos de la delincuencia. No se auspicia la violación de los derechos humanos.