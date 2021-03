Adultos mayores de Oaxaca estarán vacunados a más tardar a finales de abril: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a más tardar a finales de abril estarán vacunados todos los adultos mayores de 60 años en Oaxaca a fin de prevenir a este sector de la población en caso de no poder evitar una tercera ola de la pandemia de Covid-19.

Durante un evento en el que entregó más de 500 instrumentos musicales ntregó para 30 bandas de la región, recordó que él contrajó la Covid-19 porque no fue el primero en aplicarse la vacuna para evitar el influyentismo.

“A mí me dio el COVID porque no me tocaba la vacuna y, como tenía que yo esperar, me dio el COVID. Muchos me decían que, como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero en vacunarme para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviese miedo. Mentira, ese es un pretexto, una excusa, nada, es que en otras partes los primeros que se vacunan son los machuchones, los de arriba; aquí dijimos: No, no hay influyentismo, parejo todos” señaló el mandatario.

También destacó que México tiene apoyo para conseguir las vacunas de países como Rusia, la India, China y Estados Unidos, con los cuales ya se tienen contratos “para que se pueda vacunar a todo el pueblo de México, vacuna universal gratuita para todos, sin influyentismo, es cuando le toque, le corresponde a cada uno”.

López Obrador, indicó que con la aplicación de las vacunas a adultos mayores va a bajar la mortalidad por COVID en un 80 por ciento, “por eso estamos apurados terminando de vacunar, o para vacunar pronto a los adultos mayores por si se nos viene otra oleada, porque ya van dos”.

