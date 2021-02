Adelantará AMLO 200 mil mdp para programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que serán 200 mil millones de pesos los que se adelantarán al pago de programas sociales para no entregar recursos durante el período de campañas.

Ello, dijo, es para no afectar la veda electoral.

El mandatario estimó que además la misma cantidad se podría recibir de remesas provenientes de Estados Unidos.

Reiteró la estrategia de enfrentar la crisis sanitaria de apoyar a la base de la pirámide, los más pobres y no a los de arriba sin contratar deuda como otros países.

“Nosotros no contratamos deuda, no tuvimos crisis por falta de recursos, no hubieron asaltos, saqueos de comercio, el sector Agropecuario creció 2% y vamos a seguir creciendo”.

Su estimación de crecimiento económico para este año es de 5%.