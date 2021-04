Acusa Samuel García de guerra sucia en su contra; “soy incorrumptible”

Tras circular versiones de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a su padre por el tema de facturas falsas, Samuel García acusó que hay una guerra sucia en su contra debido a “vamos ganando y vamos a ganar” la gubernatura de Nuevo León; se dice “incorruptible”.

El candidato de Movimiento Ciudadano indicó a través de un video en su cuenta de Instagram, que él no dará su opinión de un tema que no existe, en alusión a la presunta carpeta de investigación que presentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su padre, por presunta defraudación y evasión fiscal.

Al respecto dijo “hoy empiezan, una supuesta denuncia de una supuesta carpeta que la UIF le va a presentar a la FGR, ahora quieren que opine de un tema inexistente ¿pues quién creen que soy?”.

Sobre el tema de la desaparición del outsourcing señaló que es el principal interesado que se elimine “todo México, no se diga Nuevo León, saben que yo promoví la reforma penal contra factureros y outsourcing porque son el gran cáncer de este país”.

El candidato por MC subrayó que la supuesta guerra sucia continuará contra él, ya que faltan 57 días de campaña, “vamos en primero, están asustados, la vieja política no tienen que encontrarme, porque no hay nada que ocultar, soy incorruptible”.

De ahí que subrayara que hay medios que se prestan a avisar de “supuestas carpetas que ni siquiera existen”.

Enfatizó que “solamente hay un proyecto que va a cambiar a Nuevo León, soy el único que no tiene padrinos, que no vive de la política, que dona su sueldo, que no obedecemos intereses particulares”.

