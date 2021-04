Activan doble “Hoy No circula” por altas concentraciones de ozono en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció medidas por altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La comisión, detalló que a las 18:00 horas de este 21 de abril se registró un valor máximo de 160 ppb en la estación de monitoreo de Tultitlán a consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad que propicia la formación de Ozono. Además, el viento no presentó una dirección definida favoreciendo el estancamiento y acumulación del contaminante.

Por ello, la llamó a disminuir la exposición de la población al aire contaminado, para reducir así los posibles riesgos a la salud.

Este jueves deben suspender la circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula este conformada sólo por letras.

Vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

Unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON.

Vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La comisión también hizo las siguientes recomendaciones para reducir la contaminación.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Comparte esto: Tweet



Imprimir