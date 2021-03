Acoso y hostigamiento sexual persisten y quedan impunes: titular de SEGOB

Acoso y hostigamiento sexual “persisten” y quedan “impunes” en los espacios de educación superior, debido a que “no existen mecanismos claros y accesibles” para combatir y sancionar esas conductas, señaló Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien contó que fue testigo de esta violencia de género, cuando fue estudiante universitaria.

“Cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho, algunos profesores se jactaban de conquistar a sus alumnas, y de que no se les escapaba una sola. Fui testigo de esto, y de muchas otras formas de acoso y hostigamiento. Situaciones como estas hoy persisten y permanecen impunes, porque no existen mecanismos claros y accesibles que garanticen la seguridad personal y la no revictimización de las mujeres que han sufrido acoso y hostigamiento dentro de los espacios de educación superior”.

Al participar en la presentación de las Directrices Generales para Elaborar e Implementar Mecanismos de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior, acto organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Sánchez Cordero señaló que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 “reveló que a lo largo de su vida el 25.3 por ciento de las mujeres de más de 15 años han sufrido violencia en el ámbito escolar y el tipo de violencia que más ocurre es la física y sexual, que es perpetrada en su mayoría por sus compañeros”.

