Aclara AMLO que pensiones de adultos mayores no están condicionadas a vacunación contra Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró este lunes 15 de febrero de 2021 que las pensiones que se otorgan a los adultos mayores en el país no están condicionadas a que éstos se vacunen o no contra Covid-19.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario enfatizó que la vacunación en México es voluntaria y que nada es por la fuerza, además de que no está condicionada a los beneficios que por derecho corresponden a la población, en este caso a los adultos mayores.

“También que son libres, es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza, nada, y no está condicionado a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas”, aclaró al ser cuestionado ante los rumores al respecto.

El mandatario agregó que además, la pensión a los adultos mayores es un derecho adquirido y ya se elevó a rango constitucional, pero acotó que es importante la vacuna contra el Covid-19. Reiteró que la pensión para adultos mayores de para las personas de 60 años en adelante y es para ricos y pobres, para todos.

López Obrador enfatizó que se protege a los adultos mayores y es importante que éstos se vacunen. Aclaró que hay mucha desinformación sobre la vacuna, rumores, pero pidió no hacer caso a esas desinformaciones y distorsiones.

“Nosotros actuamos de manera responsable y no los vacunaríamos si supiéramos de que hay riesgos, que tengan confianza”, dijo.

Añadió que las vacunas contra la Covid-19 “no son un peligro” y pidió a los adultos mayores de 60 años que tengan “confianza” en el plan de vacunación que se debe iniciar en 333 municipios del país.

“Está demostrado, estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si a caso, hay alguna reacción menor, pero que tengan confianza porque se les protege”.

Después de varias semanas con el plan de vacunación estancado, México puso en marcha este lunes la vacunación de adultos mayores de 60 años en 333 municipios de los 32 estados del país gracias a la llegada el domingo de un cargamento de 870.000 vacunas de AstraZeneca desde la India.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejaron la semana pasada usar la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en personas mayores a pesar de las dudas previas sobre su eficacia.

López Obrador confirmó que ya se cumplió el 95 % de la distribución de las dosis a los puntos de vacunación de los diferentes municipios pese a algunos retrasos “por el mal tiempo” en el norte de México.