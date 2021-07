Abren registro para aplicación de vacunas contra Covid-19 a personas de 18 a 29 años

La Secretaría de Salud (SSa) abrió el registro de vacunación a personas de 18 a 29 años, destacó que a diferencia de los otros grupos de edades, esta vez sólo podrán registrarse quienes tengan los 18 años cumplidos.

Al ingresar a la página Mi vacuna, hay un recuadro, el cual especifica que sólo se podrán registrar para recibir la vacuna contra la COVID-19 las personas que tengan 18 años cumplidos o más este mes.

Lo anterior fue confirmado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, y explicó que se debe a que no hay ninguna vacuna anticovid aprobada para menores de 18 años, a excepción del biológico de Pfizer.

“Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar, por la sencilla razón de que las vacunas no están autorizadas para su uso en menores de 18 años, excepto la de Pfizer, que desde un inicio quedó registrada en 16 y más, pero no es conveniente registrarse, sino hasta que cumplan 18”, detalló el epidemiólogo.

Recordó a la población que el pre-registro sólo es para planear la vacunación en este grupo de personas, por lo que no recibirán la vacuna contra la COVID-19 de inmediato.

“El registro no es un programa de citas, no es que si hoy se registran la próxima semana les va a llegar la cita para vacunarse, este registro es para planear la vacunación […] nos es de mucha ayuda tener con antelación la información”, subrayó López-Gatell.

Destacó que es muy importante hacer el registro para recibir la vacuna, con la cual se reduce el riesgo de contagiarse de COVID-19, “sobre todo enfermedad grave y muerte”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir