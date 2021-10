A cuentas Marcela Villegas Silva, Participantes

*** Julio Cesar Cerna Chávez, entonces administrador de la Ceda-Cdmx, maniobro en el año 2013 ante el INFO, la salida del padrón de fideicomisos, para no ser obligado a rendir cuentas) y desde entonces les ha funcionado la estrategia para saquear a la CEDA.

*** ¿Cual es naturaleza jurídica de la Central de abasto, un mercado público- privado?, participantes.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Participantes, comerciantes y proveedores de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-Cdmx), manifestaron su inconformidad por la anarquía que prevalece en dicho macro centro de abasto, en entrevista con unomásuno dijeron qué, Marcela Villegas no renuncie, ya qué la renuncia es un premio para los políticos y funcionarios corruptos e incapaces, más bien que se quede a transparente, a donde fueron a parar los miles de millones de pesos recaudados a casi tres años de esta administración. También qué Villegas Silva de respuestas y soluciones a tantos problemas que aquejan a la Ceda-Cdmx, ya qué desde la llegada de la 4T (cuarta deformación), a la Ceda-Cdmx, con su antecesor, Héctor Ulises García Nieto, son los responsables directos del criminal saqueó y merecen un castigo ejemplar. Recalcaron los quejosos, qué la actual administradora y coordinadora Marcela Villegas Silva, es omisa para contestar escritos y oficios, tiene una doble función y sin temor a equivocarse goza de doble salario, como coordinadora general del Ficeda, su figura jurídica es de funcionaria pública, como administradora general del Ficeda, su figura es privada (juez y parte). Por lo tanto se cubre en la dualidad de funciones ,como funcionaria pública tiene responsabilidades y atribuciones que están en el manual administrativo de la Ciudad de México, según el artículo 148 y como administradora no da cuentas a nadie por estar protegida bajo el Fideicomiso Central de Abasto, NO ES UN ENTE OBLIGADO, a declarar ( es importante señalar que Julio Cesar Cerna Chávez, entonces administrador de la Ceda-Cdmx, maniobro en el año 2013 ante el INFO, la salida del padrón de fideicomisos , para no ser obligado a rendir cuentas ) y desde entonces les ha funcionado la estrategia para saquear a la CEDA a diestra y siniestra.

Por otra parte las mal llamadas obras de rehabilitación, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, cacaraqueo hasta el cansancio, la inversión en la Ceda-Cdmx, por un mosnto superior a los 1,500 millones de pesos, la pregunta sería, ¿quién autorizo entregarle esta cantidad a un fideicomiso privado?, y para colmo en la fecha qué no están terminadas las obras. Aquí sería importante definir ¿cual es naturaleza jurídica de la Central de abasto Un mercado público- privado?, puesto que uno de los argumentos es y/o era que no recibían apoyo económico del gobierno. Conocer de los argumentos legales y jurídicos para clausurar bodegas, locales y retenciones a los sectores que convergemos al interior de la CEDA. ¿Con que facultad legal la administradora y el cartel de normatividad condonan deudas millonarias al sector del comercio en andadores (ambulantes)?. Es largo y extenso el tema, más sin embargo es de suma y vital importancia cual es la naturaleza jurídica de la Central de abasto en este 2021. Porqué es un laberinto jurídico y quien se quiere defender legalmente encuentra un infierno legal, concluyeron.

