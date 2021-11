“MORENA ES UNA DESGRACIA PARA MÉXICO”: DIPUTADA CRISTINA RUIZ

CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- Al señalar que las escuelas en México no son seguras derivado del impacto desastroso de la pandemia, la diputada federal, Cristina Ruiz, presentó una reserva al Presupuesto 2022, para reincorporar un monto por 5 mil millones de pesos para el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa.

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos 2022, la legisladora priista criticó que Morena, partido que se ha convertido en una fábrica de pobres y que es la mayor desgracia para México, habla de bienestar, sin embargo, al Gobierno Federal no le ha interesado destinar recursos a este rubro.

“Por ello de un plumazo desapareció el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) que garantizaba la seguridad estructural de las escuelas”, señaló.

“A Morena no le importa el abandono de las escuelas, porque las escuelas y los niños no votan, para el partido del gobierno solo es factible si es un programa que genere votos y no les importa la seguridad de los alumnos, maestras y maestros que asisten a las escuelas”, sentenció Ruiz Sandoval.

Detalló que actualmente 31.6% de los planteles de educación básica carecen de infraestructura para el lavado de manos, 27% no tienen agua potable y 17.3% no cuentan con sanitarios, además de que durante la pandemia cerca de 10 mil escuelas sufrieron daños, robos, tienen vidrios rotos, maleza y escombro.

La diputada federal lamentó que en la propuesta del Ejecutivo Federal no se priorice el rubro educativo y que sea uno de los sectores más afectados por recortes presupuestales, aún cuando se estima que 5.2 millones de estudiantes abandonaron sus estudios y, de éstos, cerca de 3.6 millones lo hicieron porque se vieron obligados a trabajar.

Cristina Ruiz aseguró que es inconcebible que las escuelas normales del país hayan recibido sólo el 5% de lo que recibían antes, mientras que el programa de capacitación para docentes obtuvo 45% menos recursos, el presupuesto para mejorar la infraestructura escolar tendría un incremento con respecto al 2021 de sólo el 4%.

En su intervención en la tribuna del Congreso, la diputada federal también llamó a abrir la discusión de la reserva para generar un sistema de atención y prevención eficaz del cáncer de mama, enfermedad que en México es la primera causa de muerte de las mujeres.

Informó que de acuerdo con datos del INEGI se tiene un registro de más de 19 millones de casos de cáncer de mama, donde desafortunadamente casi 10 millones ha perdido la vida, de ellas, el 1% eran menores de 30 años.

«Mi propuesta es que enfoquemos nuestra atención en una de las emergencias de salud más grave de nuestros tiempos: el cáncer de mama, los datos sobre su incidencia en nosotras deben generar medidas inmediatas para intervenciones eficaces con recursos públicos”, apuntó.

De manera simultánea presentó una reserva en apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras del país.

“La pobreza tiene cara y nombre de mujer y con este presupuesto (la propuesta del Ejecutivo Federal) no estamos haciendo nada para cambiar esta realidad, en México 7 de cada 10 desempleados por la pandemia son mujeres”, detalló Cristina Ruiz, al hacer un llamado para generar acciones que contribuyan a mejorar la vida de las mexicanas.

Afirmó que a “Morena solo le interesan las mujeres en situación de pobreza y que reciben apoyos económicos para obligarlas a votar por ellos en las próximas elecciones, Morena administra y le saca provecho a la pobreza de las mujeres mexicanas”, sentenció cristina Ruiz.

La diputada federal calificó el presupuesto aprobado como electorero y centralista porque solo sirve a Morena y a los allegados del presidente, porque no se priorizan áreas fundamentales y eso impactará de manera directa en la población, ya que los municipios no podrán combatir la inseguridad ni garantizar los servicios.

“Necesitamos un presupuesto de egresos acorde a las necesidades actuales del país, se requiere reactivar los fondos destruidos por la actual administración, es urgente generar programas de apoyo para las mujeres, escuelas de tiempo completo y de atención a mujeres indígenas. Ya no es como antes, el presupuesto es para servir a la gente de este país, no a Morena”, enfatizó la legisladora.

